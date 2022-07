Les locaux de l'école de Paliseul-Gare à disposition dui Parc Naturel?

Depuis, les bâtiments ont été occupés par les plaines, l’accueil extrascolaire, mais aussi par les écoliers de Framont qui avaient pris possession des locaux pendant les travaux dans leur établissement.

Histoire de ne pas laisser les locaux vides, même si des activités y sont encore organisées, la Commune de Paliseul a pris des contacts avec le Parc Naturel de l’Ardenne Méridionale, dont le siège social est établi à Paliseul et qui se trouve actuellement dans les locaux de la Maison Franken. "Et le Parc Naturel commence à devenir un peu à l’étroit à la Maison Franken , commente Jean-Pol Hannard, échevin à Paliseul. D’autant plus que le Parc devrait engager encore plus de personnel dans le futur. Nous souhaitons garder le siège du Parc Naturel sur notre commune."

Pour Jean-Pol Hannard, et pour l’ensemble du conseil puisque ce dernier a voté cette décision de principe à l’unanimité, la localisation de l’école de la gare offre plusieurs avantages.

"Cela permet de faire revivre le quartier et c’est situé juste à côté de l’arboretum, à côté de la gare et de la piste Vita , indique Jean-Pol Hannard. De plus, outre les locaux, un terrain d’environ 80 ares est également mis à disposition.Il s’agit déjà d’un espace qui est dédié à la biodiversité donc, voir le Parc Naturel s’établir là, c’est logique.Ce dernier disposera de plus d’espaces, pourra organiser des activités et développer des projets futurs sur le site."

Un déménagement d’ici deux à trois ans?

Concernant l’état des bâtiments, pas de souci non plus. "Les élèves de Framont ont fréquenté l’endroit pendant plusieurs mois.En plus d’être idéalement placés pour le Parc Naturel, les locaux sont parfaitement occupables, confie Jean-Pol Hannard. La suite des opérations? Le CAdu Parc Naturel va désigner un auteur de projet et un bureau d’études afin de voir la faisabilité du projet.Mais tout le monde est en tout cas très emballé.Après, c’est un projet qui ne se fera pas du jour au lendemain.On pourrait imaginer que le Parc Naturel déménage d’ici deux ou trois ans. Et à ce moment-là, nous pourrons récupérer des locaux à la Maison Franken.C’est vraiment un projet où tout le monde est gagnant." Notons aussi que trois réseaux d’enseignement existent déjà à Paliseul.De quoi laisser penser que conserver les locaux de l’école au cas où une réouverture était étudiée n’aurait pas beaucoup de sens…