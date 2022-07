Habay: interdiction du feu en plein air sur le territoire

Les barbecues, braseros et autres dispositifs prévues expressément pour accueillir un feu dans les cours et jardins privés et dans les aires de barbecues prévues à cet effet ne sont pas visés par l’interdiction.

Cependant, ces feux doivent faire l’objet de la présence constante d’une personne majeure et leur importance doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être éteints par ceux qui les ont allumés ou qui les surveillent.