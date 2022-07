Eric Van Mensel a marché 100 km pour Cap48

Mardi dernier, sur le coup de 21h, Éric Van Mensel a donc pris le départ de Paliseul pour boucler les cent kilomètres. Il a terminé son défi le lendemain, sur le coup de 19h. "Alors que l’orage commençait à arriver , sourit Éric Van Mensel. J’ai eu de la chance avec la météo même si mardi soir, les températures étaient encore assez hautes. Combien de bouteilles d’eau tout au long de la marche? J’ai bu au moins quatre litres d’eau, plus des sodas. " Habitué à marcher dans sa commune, Éric Van Mensel a emprunté des routes qu’il connaît bien. " Je suis passé par Framont, Opont, Maissin, Paliseul ou encore Launoy. J’ai aussi effectué un passage par la commune de Libin , confie Éric Van Mensel. Mis à part les vingt derniers kilomètres, qui ont été réalisés sur route, le reste du temps, j’étais sur des chemins forestiers. Je préfère. J’ai eu la chance d’être soutenu dans ce défi. Ma compagne, Valérie, m’a ravitaillé plus d’une fois. J’ai aussi parcouru une partie de la distance avec Emma Clarinval, Marie-Anne Dewolf et Daniel Dewolf. Je dois aussi remercier Ingrid et le docteur Pineux pour leur aide. " Et au moment d’atteindre la barre des cent kilomètres, Éric Van Mensel était encore en forme. "J’aurais pu poursuivre pendant cinq bornes sans souc i, assure le Paliseulois. J’étais bien, le moral ét ait bon. Et c’est dans la tête que bea ucoup de choses se font. Le temps? Je ne regarde pas le chrono, moi, je voulais juste finir en moins de 24 h. D’autres défis dans le futur? Pourquoi ne pas tenter de marcher le plus de kilomètres possible en 24 h?"

Il est toujours possible d’effectuer des dons pour l’opération Cap 48. Comment? En se rendant sur https ://agir.cap48.be et en choisissant le défi d’Éric.