"Les chemins mouvementés de cette éternelle vagabonde la conduiront finalement à s’installer en Europe et en Belgique" , raconte-t-on sur le site de l’artiste. La plus belge des Américaines est une artiste généreuse et hors norme. BJ passe aisément du grand festival au petit concert ambiance cabaret. On retient aussi ses nombreuses collaborations en duo ou en vocalistes avec des artistes tels Alain Souchon, Francis Cabrel, Bernard Lavilliers, Salvatore Adamo, Alain Chamfort, Louis Bertignac, Toots Tielmans, le regretté Arno, dont on retient l’excellent duo Jean Baltazaarrr.

Alec, est l’Ovni de BJ… Son interprétation de Human de Rag’n’Bone Man a conquis le cœur du public lors de la finale du dernier The Voice sur la Une RTBF. Résultat, le Brabançon de 23 ans a remporté la finale anniversaire de l’émission avec 58% des votes. Il s’agit une fois encore d’un petit événement à venir pour le club cabaret de Sainte-Cécile.

