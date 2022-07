Aubange : trop peu de volontaires pour participer au biomonitoring autour du broyeur à métaux

Recrutement compliqué

Les volontaires doivent se soumettre à des tests d’urine et des prises de sang. Un autre volet de l’analyse consiste à prélever le contenu des aspirateurs des particuliers qui se trouvent dans la zone d’étude. Là, 29 personnes se sont portées volontaires. « Si nous ne parvenons pas à un strict minimum de 35 participants adolescents pour les analyses d’urine et de sang, nous ne pourrons réaliser qu’une étude générale et non plus locale », insiste Ingrid Ruthy. Dans l’assemblée, on réagit. L’ancien bourgmestre, Jean-Paul Dondelinger, a déclaré: »les gens s’offusquent et lorsqu’on donne la possibilité de participer à l’enquête, personne n’est là. La situation d’Aubange n’est pas celle de Courcelles, par exemple… Si on n’arrive pas à obtenir des résultats propres à Aubange, je ne vois pas le sens de cette démarche ». Et François Kinard de répondre: « Il y a toujours un intérêt de faire cette étude, même générale. Nous allons faire en sorte que l’on puisse recruter plus de volontaires ». La prochaine séance de prélèvement aura lieu à Aubange le 3 octobre prochain.

Sculpture transfrontalière

Le conseil a également accepté, à l’unanimité, d’allouer 100000 euros pour l’élaboration d’une sculpture transfrontalière avec Pétange (LU) et Mont-Saint-Martin (F). « Chaque commune donne 100000 euros pour construire un pont sur lequel sera installée une sculpture de l’artiste Vincent Tartarin. Il s’agit ici d’un premier pas qui mènera à d’autres collaborations et peut-être même au niveau hospitalier », glisse François Kinard, l’air de rien.

Inscriptions biomonitoring : https://biobro.issep.be/inscription/