Six fois 3500 m dans les Alpes pour le jeune Batiste

L’idée est née dans la tête de Lionel Mortier de Rachecourt (Aubange). On est au mois de mars 2022 et depuis longtemps roule au sein du Cyclo Club de Weyler avec de nombreux et fidèles amis. À quatre, ils se sont mis en tête de relever un défi: celui d’effectuer la grande traversée d’Alpes (GTA). Un projet ambitieux et un peu fou mais pour la bonne cause puisque le montant du sponsoring rassemblé autour de cette épreuve sera destiné à l’ASBL "Andage". Une association qui s’occupe d’adultes et d’enfants handicapés en leur apportant des réponses spécifiques. " Mon ami cyclo "Lionel" nous a parlé de cette ASBL qui soutenait son fils "Batiste" atteint d’une hémiparésie depuis sa naissance. Il est accompagné par "le soleil bleu", une des 11 sous-catégories d'"Andage" qui l’aide une fois par semaine à surmonter son handicap " explique Gaby Olimar de Udange (Arlon), l’un des comparses. Ça y est le projet est lancé!