Neuvillers et Neuvillers-sur-Fave, un jumelage qui dure depuis 36 ans

C’est sous un beau soleil que le village de Neuvillers (Libramont-Chevigny) a accueilli dernièrement leurs homologues français de Neuvillers-Sur-Fave, une commune située dans les Vosges. Un jumelage qui fête déjà son 36e anniversaire. Des retrouvailles qui avaient été postposées à plusieurs reprises suite à la crise sanitaire. Samedi dernier, après avoir parcouru quelque 300 km, les amis français sont arrivés en cortège dans le village libramontois. Ils avaient emporté avec eux la célèbre mascotte La bête des Vosges , un animal mystérieux qui a sévi entre 1977 et 1978 dans le massif des Vosges en s’attaquant au bétail. La traditionnelle séance académique s’est tenue dans la cour de l’école primaire, en présence des présidents de jumelage et des autorités belges et françaises des deux villages concernés. Les hôtes français ont ensuite passé la soirée et la nuit chez l’habitant avant de profiter d’un spectacle de contes et musique dans la plus grande simplicité le dimanche, suivi d’un goûter "auberge espagnole"