Le tournesol a-t-il un avenir chez nous ?

Nous avons rencontré Paul Depauw, ingénieur agronome et secrétaire du comice agricole d’Arlon pour savoir pour quelles bonnes raisons cette culture fait son apparition en val d’Attert? "Les deux champs sont superbes. La première fleur est apparue début de cette semaine et en ce lendemain de fête nationale, ils sont quasiment tous en fleurs ce qui démontre une belle homogénéité du semis et qualité du travail."

Le colza a de beaux jours devant lui

L’ingénieur De Pauw ne sait pas si l’objectif est de produire la graine, ce qui à son avis serait tout à fait possible dans les conditions climatiques actuelles; ou alors un fourrage: un ensilage de la plante entière comme pour le maïs.

Paul Depauw ajoute: En province du Hainaut un cultivateur Tournaisien implante du tournesol depuis 3 ans avec un succès mitigé mais encourageant (3,5 tonnes/ha de graines récoltées) puisque cette année il a augmenté ses emblavements."

Il n’y aurait actuellement aucune aide pour ce genre de culture mais il n’est pas impossible qu’elle le soit à l’avenir dans le cadre du soutien à la production des oléoprotéagineux (et cela dans le cadre du projet Sunwal). Nous avons demandé à l’ingénieur agronome quels étaient les avantages et inconvénients de la culture du tournesol?

« Pour ce qui concerne les avantages du tournesol: il est moins gourmand en eau et engrais que le maïs ou le colza, il est résistant à la sécheresse et peu sensible aux maladies. Il se récolte facilement à la moissonneuse. Pour ce qui est des inconvénients: Il est très apprécié par les oiseaux. La fourchette de récolte très étroite sous nos latitudes, manque de variétés adaptées à nos conditions climatiques. » Paul Depauw a conclu: " Je crois que comme le maïs il y a 50 ans le tournesol pourrait connaître le même développement si les sélectionneurs et semenciers lui accordent suffisamment d’attention. Dans cette attente, actuellement, le colza a encore des beaux jours devant lui car beaucoup moins aléatoire. Le climat en décidera! »