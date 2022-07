Grand-Duché: le rabais de 7,5 centimes sur les carburants prolongé d’un mois

Une décision prise pour soulager les portefeuilles des contribuables, mais aussi pour rester attractif au sein de la Grande Région: les stations-service proposant des prix de carburants inférieurs à ceux pratiqués au Luxembourg se multipliaient ces derniers temps, mettant à mal le tourisme à la pompe du pays.

Une décision qui n’est pourtant pas au goût de tout le monde. Le principe même de ces 7,5 centimes de réduction n’a jamais obtenu le plein soutien de déi gréng. "Il s’agit d’une absurdité" , lancera même François Bausch, vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité.

"L’ensemble de la fraction ainsi que le parti estiment que cette mesure est inutile", tranche de son côté Josée Lorsché, la cheffe de file des verts à la Chambre. L’élue sudiste ne cache pas que l’annonce de la ministre libérale des Finances est inattendue.

Les autres partis, ADR, CSV, DP et LSAP se sont tous exprimés en faveur de cette ristourne, assurant qu’il s’agissait "d’un moyen rapide et non compliqué pour délester quelque peu les citoyens qui subissent de plein fouet la flambée des prix énergétiques" .