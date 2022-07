Fauvillers : Francis et Liliane Sainlez ont fêté 50 années de vie commune

Nous voici 50 ans plus tard, le couple rayonne toujours de bonheur et a été congratulé comme il se doit samedi après-midi par le bourgmestre Nicolas Stilmant et quelques élus à la maison communale.

Liliane a travaillé d’abord à Mont-Godinne, puis, après leur mariage, à Sainte-Ode, où elle est également gardienne de l’ONE et s’occupe principalement des enfants de ses collègues.

Dix-huit fois le tour de la planète

Francis est chauffeur poids lourd et ce sera la vocation de toute une vie. Il se lève à 5 heures du matin et peut souvent enchaîner les journées de 18 heures Quand il débute dans la profession, il n’y a pas de limites horaires, c’est le patron qui confie les missions et Francis est une valeur sûre pour l’entreprise. Sans GSM, impossible de savoir quand Francis rentrait, c’était un métier difficile. Un jour, il fait même 1200 km, son patron lui demandant de faire Luxembourg-Anvers aller-retour deux fois sur une journée… Cela ne l’empêche pas de faire huit fois le tour de la terre au cours de sa carrière.

Le couple a eu quatre enfants: Christelle, Marc, Murielle et Kévin. Après leur installation au village de Sainlez en 1983, c’est là que leurs enfants grandissent, et c’est cette maison dont la porte est toujours grande ouverte pour leurs 8 petits-enfants, dont ils aiment s’occuper. Ces 50 ans d’amour, ils rayonnent dans ce sympathique couple de Sainlez, autour d’eux et dans leur belle famille.