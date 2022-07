J’aimerais joindre le côté salon, dégustation, boulangerie, pâtisserie avec des animations de cirque en plein milieu de la zone du salon. C’est au 10 rue des Capucins, c’est la boulangerie Up Epi à Arlon, anciennement «Les péchés mignons du Goethe». À l’arrière, il y a une ancienne cour avec des vieilles pierres et l’espace à une hauteur de sept mètres. Il y avait l’opportunité de faire quelque chose d’un peu spécial.

Une idée atypique, tout comme votre parcours professionnel. Vous avez deux casquettes, n'est-ce pas?

Oui, je suis également stomatologue sur Arlon et sur le Luxembourg. Mais à mi-temps, j’ai diminué les heures et j’ai repris la boulangerie, il y a trois ans. Je gère l’équipe de nuit avec les ouvriers et les pâtissiers et l’équipe de jour avec les vendeurs. Ce n’est pas moi qui fais le pain, je ne sais pas comment je m’en sortirais, il faut dormir de temps en temps (rires).

Vous avez racheté cette boulangerie. Est-ce vraiment compatible ces deux métiers?

C’est compliqué avec les urgences, que ce soit en boulangerie avec un four en panne ou pour une fracture en tant que stomatologue. Mais c’est un beau défi.

Vous avez également un second dépôt?

Oui, à la place de l’Yser. J’ai pris ce second dépôt, car il y a vraiment des problèmes de parkings dans Arlon. Et la clientèle déclinait. C’est un emplacement près d’immeubles à appartements, un minuscule magasin qui marche vraiment bien, même mieux que le principal.

Magasin principal où vous allez donc proposer des démonstrations de cirque. Vous pensez que cela va marcher?

J’espère, j’ai rencontré un jeune artiste qui s’appelle Gaëtan Flaman, il est passionné par ce qu’il fait. Il est intéressé par le projet, et pour donner des animations. Je ne dis pas tous les jours, mais pour des anniversaires, des enterrements de filles de jeunes filles ou autres. Il pourrait également organiser des cours. Et puis surtout, ce serait un beau spectacle pour les clients qui viennent prendre leur café!