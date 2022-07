Dompteuse rêve du titre à la foire de Libramont (vidéo)

Pour sa grande rentrée, après deux saisons blanche, le championnat national du blanc-bleu belge est programmé à Libramonrt ce samedi 30 juillet, dès 10h.

Mais comme l’explique d’entrée Philippe, le papa, la préparation, l’échauffement remontent à plusieurs semaines déjà. Il faut dire qu’en matière de concours, et plus particulièrement du blanc-bleu belge, ces agriculteurs rochois valent largement les frères Dardenne au nombre des récompenses suprêmes.

En fait, leur belle histoire remonte à plus de cinquante ans, lorsque Maurice, aujourd’hui décédé, commença à inscrire des animaux pour pouvoir concourir.

Aujourd’hui, à 61 ans, le fiston reste plus accroc que jamais à ces concours. Devinez dès lors l’impatience qui le ronge depuis qu’il a remisé sa belle chemise blanche des concours dans le dressing au soir du 27 juillet 2019!

Sa belle chemise blanche, l’éleveur la ressortira d’ici quelques jours lorsque tel un père qui traverse la nef d’une église aux bras de sa fille pour la conduire vers son époux, il amènera Dompteuse sur la piste des concours à Libramont.

Dompteuse, le fleuron de l’élevage de Roupage. Vingt mois à peine, mais 630 kg de muscles…

"Nous serons présents avec tout un lot de génisses, mais Dompteuse porte nos meilleurs espoirs" , confie Philippe.

Exposée durant toute la foire

Aux yeux de ce spécialiste, Dompteuse représente la perfection de sa race. Il faut le voir s’échiner à la caresser, à la faire avancer, reculer, se tourner et se retourner pour que Claudy, notre photographe, immortalise la "gamine" sous son meilleur profil.

"Attention, la partie est loin d’être gagnée , prévient l’éleveur. On ne sait jamais ce que va donner un concours. Ce sont les juges qui décident. (NDLR ils sont six). Et forcément, les résultats ne concordent pas toujours. Comme dans tout concours de ce genre, la subjectivité prime. De toute manière, le fait de pouvoir présenter des membres de notre cheptel à un événement comme celui-ci constitue déjà une très belle récompense."

Il faut savoir en effet que les animaux présents à Libramont doivent, en quelque sorte, passer un examen d’entrée. Des inspecteurs de l’Awé (l’Association wallonne de l’élevage, basée à Ciney) sont en effet chargés de délivrer aux "candidat(e)s" leur précieux sésame.

"Si je vous disais que le stress ne nous gagnera pas en présentant nos animaux, je vous mentirais, " affirme l’Ardennais. Un concours, c’est peut-être un jeu, mais pour tout éleveur, il peut avoir des conséquences importantes. Une place d’honneur et mieux encore un titre à Libramont ou à Agribex valorisent, forcément, tout votre cheptel aux yeux des spécialistes."

La fille de Futé, taureau originaire de Wagnelée (Hainaut), rejoindra-t-elle dans l’album des stars les Voyageuse, Navette, Sultane ou ce bon vieux Lagardère qui ont donné ses lettres de noblesse à l’élevage de Roupage? Philippe et ses associés croisent les doigts, tout en sachant qu’ils ont déjà conquis une belle victoire: Dompteuse a été retenue par l’Awé pour être exposée à son stand durant toute la durée de la foire…

Alice au pays du blanc-bleu

Jules, Maurice, Philippe et voici Alice. À 27 ans, la jeune femme va reprendre le flambeau à la tête de la ferme de Roupage.

Alice, avec trois filles à la maison, votre papa craignait d’assister à la fin d’une longue et belle histoire. Mais désormais, il peut respirer. Vous assurez la relève?

Je n’aime que cela. J’ai la ferme et la passion de l’élevage dans le sang. Le blanc-bleu belge, évidemment…

Passionnée par les concours?

Bien entendu. C’est l’occasion de voir ce qui se fait ailleurs, de comparer les élevages, amais aussi de rencontrer une foule de personnes. Pour tous les éleveurs, une foire comme Libramont, c’est la plus belle des vitrines.

Mieux que Agribex?

Si l’on s’en tient au prestige, un titre à Bruxelles constitue un must, mais sur le plan de la convivialité, Libramont reste imbattable.

Une médaille à la foire revêt tellement d’importance?

Évidemment… Pour une exploitation, c’est l’image de marque. Une médaille, c’est la meilleure des publicités. Toute la presse spécialisée en fait écho dans ses colonnes. Pour l’éleveur, les retombées économiques peuvent s’avérer des plus intéressantes. Sa génétique prend en effet davantage de valeur.