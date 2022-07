Bouillon : le steampunk invite les visiteurs dans un voyage imaginaire

Pendant deux jours, ce fut donc, comme le chantait Julos Beaucarne, "l’imagination au pouvoir" grâce à des personnages de plusieurs tendances; le cosplay qui consiste à jouer le rôle d’un personnage de fiction en imitant son costume, la fantasy qui représente des phénomènes surnaturels imaginaires, le fantastique se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d’un récit ou encore le steampunk, futur probable partant du XIXe siècle et de l’époque victorienne en en gardant les codes esthétiques tout en y ajoutant des matériaux tels que le cuivre, le laiton, le bois et le cuir et certains ustensiles.

Steampunk attitude

Au milieu de la foule le couple steampunk se remarque immédiatement: lui aux allures de dandy avec veste ou gilet en tweed, chemise à jabot, elle dans une robe en crinoline, les deux complétant leur parure de divers objets et immanquablement coiffés d’un chapeau (ou d’une casquette) surmonté d’une paire de lunettes chapardée aux 1ers automobilistes. Chacun des personnages se démarquant grâce à une originalité toute personnelle. Là, le squelette d’un chien à la place de l’avant-bras, ici une articulation de l’épaule toute en cuir et en acier. Plus loin une horloge qui donne l’heure exacte dans le dos. Devant l’archéoscope, guitaristes, percussionniste et violoniste n’ont rien à envier aux autres membres de la communauté, tout comme les échoppes d’accessoires et vêtements qui, en plus, se distinguent avec des noms pour le moins interpellants.

"Au départ, le steampunk c’est le monde de Jules Verne, un monde d’anticipation de cette époque auquel on se plaît à rajouter des éléments évoquant l’esprit de la première révolution industrielle et en s’appuyant sur les nouvelles sources d’énergie que sont le charbon et la vapeur (steam en anglais)" expliquent Maria et Francesco, un couple d’Espagnols résidant au Grand-Duché. "Comme tout mouvement culturel le steampunk évolue et il n’est pas rare de voir aujourd’hui repris ou inspirés de certaines séries ou de jeux vidéo". Présents à Bouillon avec leur chien, Maria et Francesco poussent même le détail jusqu’à coiffer ce dernier de l’incontournable chapeau surmonté des célèbres lunettes.

Si on a croisé des personnages issus du fantastique et du fantasy, ce sont incontestablement les membres de la communauté steampunk qui ont attiré les regards et les objectifs des appareils pendant ce 1er festival de l’imaginaire.