Florenville: à 94 ans, l’abbé Rollin fête ses 70 ans de prêtrise

Le doyen de Florenville, Jean-Louis Brion, a adressé quelques mots et a laissé la parole au doyen de Habay, l’abbé Gobert, vicaire épiscopal. Ce dernier a lu un message de Monseigneur Pierre Warin, évêque de Namur, destiné au jubilaire. En fin de cérémonie, deux enfants lui remettent un cadre du Vatican: "Sa Sainteté François accorde de grand cœur la Bénédiction Apostolique à Père Germain Rollin à l’occasion de son septantième anniversaire de son ordination sacerdotale et invoque par l’entremise de la Sainte Vierge une nouvelle abondance des grâces divines".

L’abbé Rollin s’est plu à partager des joies et des blagues vécues durant son apostolat. 3 souvenirs sont détaillés. Il rappellera: « Le jour de mon ordination, nous étions 24 et il ne reste que moi. Que compte faire Dieu avec moi? Il reviendra aussi sur les 5 prémices dont 4 sont aussi au ciel ». Au cours de l’office, il s’est adressé au public: « En venant, mes accompagnateurs ont fait escale au cimetière me permettant de m’incliner sur ta tombe de mes parents, mon frère et ma sœur, car cette journée, c’est aussi là leur ». Il faut savoir aussi que durant sa vie, l’abbé Rollin a participé à 77 funérailles de confrères prêtres. Un prêtre disait: « Quelle belle fête pour l’abbé Rollin ». Celui-ci précise: « Quel bonheur de voir tous ces confrères. Aujourd’hui, c’est une fête de sacerdoces de tous les prêtres, je n’y suis pour rien. Soyons confrères dans le bon sens de la fraternité ». Il terminera en se disant heureux d’être né dans une paroisse mariale. Amen, Alléluia.