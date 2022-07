Anne Calay élève de luxueuses vaches japonaises à Rossignol

Incomparable!

Qu’ont-elles de si extraordinaires ces Wagyu? Une viande particulièrement goûteuse, persillée. " La viande a un goût de beurre. Une viande rouge avec des points blancs. Ce n’est pas comparable avec une autre viande. Au Japon, c’est un produit très rare, on en mange 50 grammes. C’est un peu comme le foie gras, on n’en avale pas des kilos! Ma race de cœur, c’est le blanc bleu, mais j’avais envie de faire autre chose. J’y suis allée très prudemment, un peu pour le fun. Je suis tombée sur une émission sur la viande “grand luxe ”. Les embryons, c’était très dur à trouver et surtout très cher ", ajoute-t-elle.

Un sacré investissement

À titre informatif, les morceaux les plus chers se vendent à 80 euros le kilo. Pour ce qui concerne les burgers, là, on estime le prix à 20 euros par kilo. Anne a commencé par deux vaches, car l’investissement de départ était un pari. Quand on sait que ces premières vaches lui ont coûté 6000 euros chacune, il fallait oser! " Après, j’ai acheté des moins chères . Cette race, c’est quand même quatre fois plus cher qu’une autre peut-être un peu plus classique". Et cela fonctionne, la commercialisation de ce bœuf de Kobé: " Je ne pensais pas que cela marcherait comme cela. Des particuliers surtout m’en achètent, et aussi des restaurants" .