300 cyclistes sont venus rendre hommage à Daniel Van Hout, décédé tragiquement ce mercredi 20 juillet 2022

Tous là pour Daniel

Les personnes présentent souhaitaient montrer leur soutien au club local, mais aussi à un homme qui a marqué les esprits par son amitié et ses belles relations avec les autres cyclos. « Il n’était pas venu parmi depuis très longtemps, mais ils nous avaient marqués par sa joie de vivre, rend hommage Alan Jacob, membre du comité du club cyclo d’Habay. Son départ a été un véritable choc pour tous ses amis. Et on se pose encore beaucoup de questions. On voudra aller plus loin et réfléchir à des actions à mener, mais notre hommage vient tout d’abord pour Daniel et sa famille ».

La collision avec le tracteur s’est produite à proximité d’une piste cyclable. Toutefois, à de nombreux endroits, il est bien difficile de faire usage de ces pistes au vu du manque de nettoyage de ces zones. Ce dimanche, la volonté n’était pas de chercher des coupables, mais bien à se souvenir de Daniel…