Renaud ne chôme pas!

Peur que la catastrophe nuise au tourisme? "Pour cet été, c’est sûr, on a eu des désistements, et on peut comprendre les gens car quand on voit les images à la télé, c’est effrayant. On est vraiment triste, la forêt usagère qui a brûlé est une des dernières forêts primaires de la région. On sait que cela ne sera plus pareil."