Les aînés ont droit à un cadre de vie qualitatif

« Enéo s’engage dans la recherche du bien-être global des aînés, défend l’accès pour eux à un cadre de vie qualitatif, développe Anne-Françoise Stéphenne. Alors que le vieillissement de la population est devenu un enjeu prioritaire, Enéo continue à défendre ce droit dans un contexte où la répartition des richesses, le réchauffement climatique et la numérisation croissante creusent les inégalités. On veut un modèle de société inclusive, dans laquelle chacun, quel que soit son âge, son statut, son origine, son état de santé, son genre, son orientation sexuelle, son parcours de vie, trouve sa place. Où la personne âgée est respectée, et considérée pour ses compétences et l’accumulation de ses expériences de vie, comme toute autre personne. À cette fin, on (re)crée du lien social entre les aînés par la convivialité, on les met en projets et leur offre la possibilité de rester des citoyens actifs, participatifs et critiques, attentifs aux grands débats de société et prêts à s’engager pour une société plus juste. »