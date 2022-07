Le MR provincial irrité lui aussi par les propos du bourgmestre d'Aubange sur Vivalia

Ce vendredi, à leur tour Dominique Gillard et Vincent Wauthoz, membres MR du bureau exécutif de Vivalia, ont tenu à réagir. "Nous sommes de plus en plus exaspérés par les propos et les actions excessives et déplacées de M. Kinard, qui n’ont d’égales que le silence, voire l’inaction des représentants dits "Engagés" de son parti au CA de Vivalia, lesquels votent quasi unanimement tous les points relatifs à Vivalia 2025 (et qui disposent donc de tous les éléments de réponse).

Au vu de la situation des hôpitaux de tout le pays, mais plus dramatique encore de nos hôpitaux et en particulier de l’hôpital d’Arlon, les remises en cause perpétuelles et minoritaires de décisions du passé sont irresponsables. Les estimations du coût de la construction, comme celles de la non – construction et des économies d’échelle (bien plus grandes) du regroupement de 3 hôpitaux en un) ont été communiquées en son temps. Elles sont, à ce stade, dans les strictes limites validées par la Province et les Communes. Nous y veillons.

La Commune d’Aubange a eu toutes les données du projet et aura encore une réponse à ses demandes sur l’évolution des données financières du projet Centre-Sud à Houdemont dès qu’elles seront disponibles et que le prochain CA aura pu en prendre con naissance et les valider, début septembre."

Houdemont ou le désert

Les deux élus MR déplorent aussi qu’à la séance d’information aux associés le 8juin ainsi qu’à l’AG du 28juin à Bertrix (AGpublique et ouverte à tous), le DGYves Bernard a répondu, en détail, à toutes les questions, mais que M.Kinard était chaque fois absent.

"L’heure n’est plus à ce genre de discussions stériles et irresponsables, disent MM.Gillard et Wauthoz Notre réseau hospitalier est inadapté aux réalités qui s’imposent à nous depuis plus de six ans. 4 hôpitaux = 4 services d’urgence, 4 services d’USI, 4 Pharmacies, 4 systèmes d’informatiques différents, etc.et donc du personnel qui n’existe plus sur le marché de l’emploi. Cette inadéquation a été amplifiée par la crise du Covid, la cyberattaque, la concurrence luxembourgeoise et française.

Il faut donc très rapidement avancer dans le projet Vivalia 2025 en donnant une perspective d’avenir aux jeunes futurs soignants et autres qui rejoindront Vivalia. C’est la seule et unique solution pour que le sud de la province ne devienne pas rapidement un désert hospitalier. Ces propos sont ceux tenus par le Dr Pascal Pierre lors de la dernière AG.

Nous rappelons à M. Kinard qu’il est le bourgmestre de la troisième Commune la plus peuplée de notre province et qu’il est également vice-président de notre conseil provincial, Province qui dispose de 52% des actions de Vivalia.

Le moment est grave, surtout pour l’hôpital d’Arlon, et nous avons besoin de toutes les forces progressistes de notre province pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Nous demandons donc à M. Kinard de nous accompagner pour construire l’avenir, et non pas pour rester figés sur le passé." .