Conformément aux décisions de la Conférence Interministérielle Santé (CIM) et suivant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé, cette campagne automnale visera prioritairement les personnes les plus fragilisées et exposées, à savoir: les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans et plus, les résidents des structures d’hébergement (maisons de repos, handicap, santé mentale) les professionnels de la santé et les 50-64 ans. Une attention particulière sera également accordée aux femmes enceintes. Le reste de la population de 18 ans et plus pourra ensuite se faire vacciner sur base volontaire.

Chaque personne qui remplit les durées requises entre deux injections (idéalement 6 mois) pourra donc recevoir ce booster très efficace contre les formes graves du Covid-19.

La nouvelle campagne wallonne de vaccination démarrera la semaine du 5 septembre. Au total, elle devrait s’étendre sur une période d’environ 8 semaines afin de se donner les meilleures chances de se protéger et de traverser la période automne-hiver le mieux possible.

Concrètement, les personnes de plus de 65 ans, les immunodéprimés, le personnel des maisons de repos ainsi que le personnel du secteur de la santé recevront, fin août, une invitation pour aller se faire vacciner dès début septembre. Cette première phase de vaccination devrait s’étendre sur environ quatre semaines.

Durant cette étape et à l’instar des campagnes antérieures, les hôpitaux pourront prendre en charge la vaccination de l’ensemble de leur personnel. Dans un second temps, les personnes de 50 à 64 ans recevront une invitation pour aller se faire vacciner.

La possibilité sera ensuite offerte à la population de 18 ans et plus d’aller chercher sa dose booster pour maintenir une protection élevée contre les formes graves de la maladie. Cette catégorie de personnes ne recevra pas d’invitation. Elle pourra aller se faire vacciner, sur base volontaire.

Dès le 5septembre, un centre de vaccination devrait à nouveau être ouvert à Marche (ancien garage Kia, rue des deux Provinces), à Libramont (ancien magasin Gamma) et en un lieu à préciser à Arlon.