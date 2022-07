La pêche sera interdite, dès ce mardi 26 juillet, sur certains cours d’eaux

Ces conditions engendrent une situation de stress pour les poissons et elles favorisent leur rassemblement dans des poches d’eau plus profondes. Dans ce contexte, l’exercice de la pêche peut constituer une source supplémentaire de stress pour les populations piscicoles déjà affectées par ces conditions climatiques extrêmes. Il est nécessaire de favoriser la quiétude des poissons afin d’assurer leur survie durant cet épisode d’étiage sévère. Le débit de l’Ourthe à Nisramont est actuellement inférieur au débit mesuré en 2011, année de référence où les débits les plus bas ont été mesurés à cette station.