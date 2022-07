La nuit, Bouillon enfile ses habits de lumière

L'an dernier, Bouillon inaugurait son Odyssée Lumière. Un parcours dans la ville et dans le temps qui, dès la nuit tombée, permet au visiteur non seulement de (re)découvrir autrement la cité mais aussi de prendre le temps, de se poser, de profiter des lieux autrement et de toute la poésie qu'offrent les lumières en cinq lieux précis. Des animations qui tournent en boucle et qui permettent au visiteur d'entamer sa promenade nocturne où il veut et à la vitesse qui lui plaît. Dans la Ruelle des Petits Escaliers (entrée de la Grand-Rue à gauche), près d'une grande fresque signée Pallix, une main sort du mur et se met à dessiner les personnages d'un petit film d'animation historique. Un peu plus haut, c'est la façade du Musée ducal qui s'anime. Une fenêtre s'ouvre pour laisser passer une toile qui s'est décrochée des cimaises. Puis c'est au tour, en plein XVIIIe siècle, des imprimeurs à se mettre à l'ouvrage pour le 1er volume du Journal encyclopédique de Pierre Rousseau. En somme, les lumières du XXIe pour éclairer le siècle des lumières.