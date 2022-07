Feux interdits si fortes chaleurs

La Commune de Nassogne a pris un arrêté communal interdisant les feux à certaines conditions. « Vu les conditions climatiques actuelles et les risques accrus d’incendie, il est interdit de faire du feu en cas de fortes chaleurs : en forêt, au niveau des aires de barbecue, des aires de bivouac et des camps, y lit-on. Les barbecues privés restent autorisés, pour autant qu’ils soient faits avec un appareillage adéquat (appareils au gaz ou électriques), les mesures de sécurité requises (exemple : un seau d’eau, extincteur ou couverture antifeu), et qu’ils se déroulent sur terrain privé ou dans les endroits publics prévus à cet effet. lis sont soumis à autorisation du bourgmestre pour les braderies, brocantes, kermesses et fêtes diverses. »