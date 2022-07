De l’Ardenne à la Gaume, 65 km de dépaysement

La Gaume

Lorsqu’il sera temps de se remettre en selle, il faudra veiller à quitter la ville par la chaussée d’Arlon, l’autre route étant vraiment trop dangereuse pour nos petites montures. Après la bifurcation à Hamipré s’ensuit une série de petits villages qui, au fur et à mesure de la progression, vont se transformer pour afficher un style architectural tout à fait différent. Tout change: la forme des maisons, la couleur des pierres et des crépis, même les villages sont agencés différemment. Le contraste est tout à fait dépaysant. Prenez garde néanmoins à bien situer la frontière entre les deux régions, les habitants des deux côtés ont vraisemblablement horreur d’être confondus!

Le château de Faing et l’abbaye d’Orval

Après le village de Les Bulles, qu’on atteindra après une très longue ligne droite dans un paysage tout à fait champêtre, le magnifique château de Faing va se dessiner sur l’horizon. Il est possible de le visiter pour la modique somme de 3 €, mais seulement après les heures de bureau ou le week-end, parce qu’il abrite les bureaux de la Commune. Du reste, cette partie de l’itinéraire qui longe la Semois est tout à fait charmante.

Après le village de Pin, la rue du Val d’Or nous conduira jusqu’à l’abbaye d’Orval. Plus on se rapproche du lieu saint, plus la route se transforme pour presque ressembler à un chemin de remembrement. L’édifice est magnifique, avec des pierres aux couleurs de la Gaume, un magnifique étang qui lui fait face, et une hôtellerie dans laquelle il est possible de s’asseoir et se faire servir à boire.

Le monastère abrite un ordre de moines dérivé des bénédictins, et qui dit bénédictin dit prière, mais aussi travail. Le leur consiste à brasser de la bière et à faire du fromage, que vous aurez le loisir de vous procurer à la boutique de l’abbaye. Il n’est pas possible de visiter la brasserie ou le monastère, sauf lors d’une retraite, mais les ruines de l’ancienne abbaye cistercienne se visitent, ainsi que le jardin des plantes. Il faut compter 2 heures pour la visite, qui comprend aussi une vidéo explicative sur la manière de travailler des moines.

Dernière ligne droite

L’heure est venue de se remettre en selle pour la dernière étape de la journée, une longue route sinueuse qui flirte avec la frontière française et qui nous emmène jusqu’à Virton. Pour passer la nuit, j’ai décidé de dépasser la ville pour mener la vie de châtelain, à nouveau. Le château médiéval de Latour est un endroit pittoresque et très confortable. En plus, pour démarrer la journée du lendemain, le patron propose un jus pressé des fruits de son verger. Décidément, en Gaume, on est forts en pomme.