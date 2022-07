Une fête nationale célébrée au centre Schuman

Nombreux sont ceux qui n’hésitent plus à démissionner pour se consacrer à une carrière complètement différente, à changer complètement le cap de leur vie. Ils quittent parfois un poste à responsabilité et bien rémunéré pour aller faire le tour du monde ou se lancer dans un projet complètement différent de celui de leur premier emploi.

Le député bourgmestre attertois a insisté sur le fait qu’un nouveau rapport au travail est en train de se manifester: "aujourd’hui, toutes les générations réclament davantage de sens dans leur travail, toutes les générations réclament davantage de sens dans leur VIE. Davantage de reconnaissance et un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle. Ce qu’il nous faut c’est l’espoir. Et il y a de nombreux signes qui justifient cet espoir. Dans de très nombreux secteurs en effet pendant la pandémie, des hommes et des femmes se sont mobilisés comme en temps de guerre."

Le député-bourgmestre de conclure: "Nous leur devons non seulement notre survie individuelle mais aussi notre survie en tant que société. Ces hommes et ces femmes se sont investis, ont parié sur eux-mêmes pour nous sauver et sauver la collectivité. Cet engagement est incalculable. Il est seulement admirable. Il nous donne l’espoir en l’Espoir. Et la conviction que nous sommes toutes et tous capables du meilleur. Les projets porteurs de sens sont rarement des projets individualistes ou exclusifs. Les valeurs dont on se réclame quand on cherche du sens c’est plutôt la solidarité, le respect, la justice sociale. Mais en mieux. Forcée par les crises, la Belgique de demain pourra, j’en suis convaincu, offrir une réponse à celles et à ceux qui craignent qu’il n’en existe plus."

Grâce à leur imagination et à leur créativité, les Belges illustreront encore une fois, dans un tableau tout neuf, que décidément, l’Union fait la Force.