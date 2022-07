Un 21 juillet célébré à la synagogue

Mme Cécile Artus, présidente du centre d’Action laïque Luxembourg, a notamment épinglé le fait que notre société était basée sur des contradictions: "les personnes fragiles sont devenues plus fragiles et les nantis ont été confortés dans leur position." Désormais, ce n’est plus l’heure des choix mais des actions à mener, des défis à relever et ils sont nombreux: écologiques, énergétiques, sanitaires, éducation à la santé…

Pour le bien de tous

Pour le culte catholique, le doyen Pascal Roger a précisé: "En effet, pas de capacité de choix sans liberté et pas d’exercice de la liberté sans poser des choix. De tout temps, cette liberté, bien précieuse par excellence, a fait couler le sang: le sang de soldats, de résistants, d’intellectuels, d’idéalistes, d’artistes et surtout de beaucoup d’innocents qui souvent payent le prix fort."

Pour le doyen d’Arlon il est plus que temps de prendre au sérieux l’avenir de l’humanité: " Il est urgent de considérer lucidement notre époque et de lever les yeux vers l’horizon alors, de manière consciente et responsable de poser des choix certes exigeants mais salvateurs. Ne nous méprenons pas, cela ne concerne pas que l’élite de nos sociétés mais relève également de la responsabilité individuelle. Il appartient à chacun de reconsidérer son style de vie. Alors seulement un avenir sera possible. Choisissez donc la vie!"

Cette manifestation multiconfessionnelle à la synagogue était une nouvelle fois une expression qui stimulait tout un chacun à s’investir dans ce monde où chacun a son rôle à jouer pour le bien de tous.