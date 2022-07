Son père tué par des rebelles congolais en 1964 : " On se sent culpabilisés"

"Nous sommes allés au Congo en 1952, alors que ma sœur jumelle et moi n’avions que quelques mois, débute Brigitte Desseille. Mes parents y allaient pour développer le commerce du café.Ils y ont mis toutes leurs économies, nous avions une plantation, où nous sommes restés jusqu’en 1960. Même avec l’indépendance, cela se passait bien avec les locaux, mais lorsque les soldats de l’ONU sont venus nous chercher (N.D.L.R.: l’évacuation était organisée), nous sommes partis avec notre mère.Mon père ne voulait pas partir, car il n’avait jamais eu de souci et qu’il avait son entreprise, qui faisait aussi des briques et commerçait les grumes."

De ce départ précipité, Brigitte se souvient que sa maman leur avait "juste laissé prendre un jouet.Moi, c’était une poupée, que j’ai toujours gardée.Elle avait envoyé une malle au consulat français, car elle était française, mais elle n’est jamais arrivée en Belgique."

Pour Brigitte commençait une période difficile, dans un pays qu’elle ne connaît pas, forcément totalement dépaysantaprès la liberté de la brousse: "Nous parlions mieux le swahili que le français! Ma maman n’avait que 500 francs congolais dans la poche, nous avons vécu des aides, dont celles de mon grand-père. Mes deux sœurs et moi avons été envoyées durant un an dans un institut à Anvers, car nous n’étions soi-disant pas en bonne santé, puis nous avons vécu à Charleroi avec ma maman." Durant ce temps, son père Charles a poursuivi sa vie et son entreprise à Mambasa, se mettant en ménage avec une Congolaise.Jusqu’aux funestes événements de 1964, où il a été, comme le beau-père de Monique Collard, enlevé, tué "à la machette " et jeté dans l’eau par les rebelles de Moulélé. Il avait 37 ans. "Nous l’avons appris assez vite, par un Belge qui était au Congo qui s’était caché trois jours dans le coffre d’une voiture et était revenu en Belgique, souffle Brigitte. Ils ont pris ceux qui traînaient là comme moyen de défense, puis quand ils ont appris que les parachutistes avaient sauté, ils ont tué tous les otages…" Charles Desseille disparu, son entreprise a été nationalisée.Et peu à peu abandonnée.De son côté, la famille de Brigitte n’a reçu aucune compensation. "Nous avons reçu une somme du fonds belgo-congolais, dérisoire par rapport aux biens perdus, détaille-t-elle. Ma maman n’a jamais eu de pension de guerre civile de la Belgique, car elle était française et en France non plus, car elle était mariée à un Belge. Surtout, mon père n’a jamais été reconnu comme victime de quoi que ce soit.Il a fallu attendre que je rencontre, via un heureux hasard, Monique Collard voici quelques années pour enfin voir un document officiel.Nous n’avons rien récupéré de notre père, même pas une dent."

«On est culpabilisés»

Si elle pense très souvent à cette période de sa vie, cela s’est accentué avec les réactions et critiques sur la colonisation très présentes ces derniers mois. "Les reproches sont constants, on se sent culpabilisés d’être des enfants de coloniaux, reconnaît-elle. On les fait passer pour des esclavagistes, des brutaux.Cela fait mal, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac.Tous les Allemands n’étaient pas nazis.Mon père n’était pas un esclavagiste, il aimait les locaux plus que quiconque et tout se passait bien.Il travaillait dur et respectait les gens et ses ouvriers. Puis, c’était une autre époque, il faut replacer les choses dans leur contexte.Et il est primordial de faire la lumière sur ce qu’a fait Léopold I, c’est sûr."