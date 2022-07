Plan Cigogne et subsides aux associations

Du côté Écolo, cela reste du saupoudrage. "On ne sait pas pourquoi tel groupe reçoit plus qu’un autre, par exemple nous avons 4 sociétés de pêche, une des 4 reçoit plus du double (700 €) de ce que les autres reçoivent. Pourrais-tu nous dire quels sont les critères pour choisir le montant attribué?" Réponse de l’échevin: "C’est fait sur base du dossier, et le choix est un choix politique. Cela permet de montrer aux ASBL que la commune les reconnaît. Les amicales des écoles ne font pas partie de la liste pour le moment et feront l’objet d’un autre conseil communal."

Appel à projet «Plan cigogne 21-26»

Les conseillers se sont ensuite penchés sur l’introduction d’une demande de subvention pour la construction d’une infrastructure visant à accueillir une seconde crèche à Lenclos. La commune souhaite y répondre afin d’augmenter les possibilités d’accueil, qui sont bien nécessaires. Un ensemble de places est proposé par la FWB suivant une répartition prédéfinie (39 communes sont considérées comme prioritaires). Étalle fait partie du second volet. L’arrondissement de Virton disposera de 90 nouvelles places. L’échevin Peiffer enchaîne: "Nous proposons donc de répondre à cet appel à projet afin d’augmenter de 21 places notre accueil, portant ainsi à 42 le nombre de places disponibles. Par ailleurs, nous souhaitons demander la subvention pour la construction d’une nouvelle infrastructure répondant aux règles énergétiques les plus exigeantes". Cette nouvelle infrastructure accueillerait 42 places réparties en 2 crèches distinctes. Elle est envisagée à Lenclos sur un grand terrain communal.

Écolo intervient par la voix d’Anne-Marie Claude: "La localisation idéale aurait été à mon avis près de l’école pour favoriser la mobilité des enfants, mais ce n’est pas possible car il faudrait changer le plan de secteur".