Partez à la découverte de Chiny, ancienne capitale comtale

En juillet et août 2022, le syndicat d’initiative de Chiny, le centre culturel et le cercle Brunehaut vous emmèneront quatre fois retrouver des sites patrimoniaux de la localité de Chiny. Vous partirez en compagnie d’un guide effectuer une balade dans Chiny et alentours à la (re)découverte de lieux et paysages qui permettent de comprendre l’histoire de cette ancienne capitale comtale. Pour cet itinéraire en boucle, comptez en moyenne 2h30 de marche à un rythme tranquille et avec un faible dénivelé, à l’exception d’un tronçon du parcours. Disparues les constructions caractéristiques de ce lieu fortifié, le donjon, la chapelle du château, la salle de réception du comte, les fortifications, le moulin prioral. Et pourtant, tout est là!