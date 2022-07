Nouvel escape Ga(u)me à Virton: devenez enquêteur pour l’abbaye d’Orval! (vidéo)

Constituez votre équipe d’enquêteur, remontez le temps et aidez-nous à élucider ce mystère! Mais attention, réfléchissez bien avant de vous lancer dans cette quête! Le temps vous est compté et vous n’aurez qu’une heure pour y parvenir, pas une minute de plus. Beaucoup d’autres ont essayé avant vous et sont restés bloqués dans l’espace-temps…

Vous êtes pourtant bien en 2022, à l’escape game, appelé "Escape Gaume" ouvert à Virton en juin dernier.L’escape game, ce jeu d’énigmes qui cartonne dans les grandes villes du monde entier, s’est installé à Virton! Le principe est simple: en famille, entre amis ou collègues, vous avez une heure, enfermé dans une pièce, pour découvrir ses secrets et résoudre les énigmes nécessaires pour trouver la porte de sortie.Effets spéciaux, mécanismes secrets, langages côtés, halos mystérieux, les réponses se trouveront entre les quatre murs de ce bureau d’époque au décor du passé. Vous avez une heure pour accomplir votre mission. Une fois la porte fermée, le chrono se mettra en route. Notre game master sera toutefois à proximité si vous avez besoin d’un petit coup de pouce.

Une activité inédite dans la région

Cet escape game, c’est une belle nouveauté pour la Gaume. Un projet est né de la collaboration de l’ASBLEscape Gaume et de la Maison du Tourisme de Gaume, à Virton.Ouvert mi-juin dernier après des mois de travail, il surprend par la complexité de ses détails et par une histoire bien ficelée, évidemment reliée à notre riche patrimoine culturel. "C’est Mathilde Bernard, créatrice d’Enquêtes Vagabondes, une société de jeux d’énigmes, de jeux de pistes et de murder party, qui a créé celui-ci et nous l’a vendu", explique Angélique de Coster, chargée de groupes à la Maison du Tourisme de Gaume. Une nouvelle forme de jeu à énigmes à Virton, après l’inauguration du Sentier Bayard, une forme d’escape game dans la nature, en septembre dernier. Et les instigatrices du projet savent donner envie d’enfiler son plus bel imper et d’attraper sa meilleure loupe de détective pour venir y jeter un œil. "Étant trésorière de l’abbaye d’Orval, j’aime fouiller dans les archives et en connaître plus sur notre patrimoine , raconte mystérieusement Mélanie Limbioul, chargée de projet à la Maison du Tourisme de Gaume. J’ai alors découvert cette histoire de disparition des 2000 Louis d’or, qui était une somme colossale à l’époque. Nous avons aujourd’hui l’espoir que des groupes d’enquêteurs comme vous pour nous aider à résoudre ce mystère . Vous êtes notre dernière chance. Cette fois, si nous ne résolvons pas cette énigme, un grand malheur pourrait s’abattre sur les murs de l’abbaye." Alors, êtes-vous prêts à tenter l’impossible?