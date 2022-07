Michaël Protin préside la fête qui aura lieu le premier week-end d’août à Prouvy

Penchons-nous sur le programme:

Une petite ajoute: le jeudi 4 août : "Cette année le CDJ Prouvy démarre les festivités de la fête un jour plus tôt. Dès 19h: hamburger, musique et bien sûr à boire", commente le nouveau président.

Vendredi 5 août:

Bal du vendredi "Prouvy is Back". Préventes disponibles: https ://urlz.fr/iFCK .

Samedi 6 août:

13 h: jeux intervillages organisés par le CDJ (équipes de 5 à 8 personnes avec au minimum une fille. 70 € par équipe donnant droit à 10 tickets gratuits et des bières pendant les jeux. L’équipe avec le plus beau déguisement aura soit la possibilité d’avoir gratuitement ses entrées pour le bal du samedi soir, soit la possibilité d’avoir des jetons boissons pour le bal si elle a acheté des pass week-end.

21h30: grand bal avec "One more time" et "Strongbow". Préventes disponibles: https ://urlz.fr/iFCK .

Dimanche 7 août:

12 h: apéritif Chaumière.

Dès 15h30: Journée familiale gratuite – Château gonflable – Maquilleuse pour enfants – Petite restauration sur place (payant).

17 h: concert par les Wight Spirit, groupe de "Classic Covers". "C’est un groupe bien rodé et bien connu en Gaume qui jouent des covers des meilleurs titres des dernières décennies et qui invitent à danser et faire la fête. Ambiance assurée"

21 h: Bal "Black to the Future" (entrée gratuite).

Animation du week-end par "BreakOut".