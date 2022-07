Les Marchois de «Full of Suédoises» irrésistibles à Andenne

Déjà très heureux de se produire devant quelque 3000 festivaliers, en tant que finalistes du tremplin du Bear Rock, Christopher Chamberland (chant et guitare), Raymond Henoud (synthétiseur), Fabian Paulus (batterie), Nicolas Swerts (basse) et Jean-Baptiste Giot (guitare), ont littéralement conquis le public et le jury avec son rock alternatif, en remportant le concours.

"Il y avait les groupes programmés, et les 3 finalistes du concours, sur 152 groupes inscrits , sourit Christopher Chamberland. Dix groupes avaient d’abord été retenus, sur base d’écoutes d’albums et d’enregistrements. Puis le public, en votant, a désigné les 3 finalistes. Au Bear Rock, chacun se produisait une demi-heure et devait présenter des compositions originales uniquement. L’enjeu de la finale était d’être programmé en 2023."

5 nouveaux titres dans leur studio

Lauréats du tremplin, non sans une pensée pour un ancien membre de leur formation, leur pote Nicolas Valange, qui suite à un accident a cédé sa place à Raymond Henoud, les Full of Suédoises sauteront donc une fois de plus sur scène à Andenne en 2023.

Et si on ne les revoit guère cette année, ils ne chômeront pas pour autant. "On devait sortir notre 2ealbum, Low Gravitation Field, en mars 2020, soit juste au début du Covid" , note Christopher Chamberland. "On l’avait déjà enregistré à Bruxelles, dans un studio où sont aussi passés Björk, Ghinzu… On l’a finalement sorti 2 ans après. On y retrouve 5 titres. Et on a continué à composer pendant le Covid. On va le compléter de 5 nouveaux titres. On veut avoir fini de l’année, pour appuyer un peu plus notre recherche de dates pour 2023. On a désormais notre propre studio pour éviter trajets, chez Jean-Baptiste Giot, où on les enregistrera."

Le public du Bear Rock a déjà hâte!