On est toujours quand même un peu anxieux, on sait que le feu est toujours actif. Malgré tout, depuis deux jours, on voit que les pompiers sont en train de prendre le dessus sur le feu. La crainte a nettement diminué. Il y a deux jours, on a réellement eu peur. Ce qui nous effrayait, ce n’était pas les flammes, on a toujours eu la chance d’avoir les vents qui n’étaient pas en notre défaveur, mais c’était les fumées. On a eu peur d’être évacués, j’ai énormément d’animaux: des chèvres, alpagas, dindons…

Vous aviez prévu de les déménager?

Oui, lundi soir, les cages étaient prêtes, on avait un véhicule. Lundi, c’était le soir critique. Les gens ont évacué à un kilomètre de chez moi.

Le feu est arrivé très proche de chez vous?

À vol d’oiseaux, trois kilomètres.

Vous habitez près de la dune du Pilat. Elle est menacée?

Tout l’arrière de la dune a brûlé, les cinq campings aussi.

Comment est l’ambiance sur place?

On ne parle que de l’incendie. Les gens plus âgés n’ont jamais connu un feu pareil. J’ai déjà eu le feu à trente mètres de ma maison il y a sept ans. C’était de petits feux et avec un Canadair, les feux s’éteignent. Mais là, on était devant un méga feu: 7000 hectares. Au niveau écologique, c’est une catastrophe. C’est la crainte, pour l’instant, on ne peut pas entrer dans le secteur, mais on a peur de ce que l’on va trouver.

Pas eu de morts?

Non, la gestion de la catastrophe, par la mairie du Pilat et la préfecture a été exemplaire. Ils ont anticipé les évacuations, on est à zéro victime. Les cinq campings ont brûlé, quelques restaurants de plage. Les pompiers ont vraiment réussi à limiter les dégâts face à la taille du feu. Maintenant, on est à 80% d’humidité dans l’air, dimanche, on a été à 10% et là, la moindre étincelle prenait feu. Les températures sont revenues à 28/29°, on est monté jusqu’à 43° dimanche. On tire notre chapeau à tous les services de secours. La gestion du drame a vraiment été exemplaire.