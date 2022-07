Le bourgmestre d'Aubange "met en demeure" Vivalia de jouer la transparence

Tant à la Commune qu’à la Province, le bourgmestre ne cesse de réclamer des comptes. François Kinard: " Si on demande une intervention à un partenaire, il doit au moins savoir ce à quoi il s’attend. Quel est le montant actuel de l’investissement pour l’hôpital de Houdemont? Quels seront les engagements financiers? Ce sont les questions basiques que tout bon investisseur se pose. C’est logique, c’est une question fondamentale."

Et si l’on entame cette procédure via une voie officielle, c’est parce que jusqu’à présent aucune réponse n’a été apportée. Alors de deux choses:

" Soit le conseil d’administration ne sait effectivement pas le chiffrer et là on a affaire à de piètres gestionnaires.Ou soit il connaît le montant actualisé et ne veut pas le communiquer ni jouer la transparence de peur que la Province et les communes ne se rendent compte trop vite des montants dans lesquels elles s’engagent."

Que l’on soit pour ou contre, il paraît normal que si l’on demande de cotiser pour un projet, il est nécessaire d’en connaître le coût et son évolution depuis 2013.

" Moi, je peux revoir ma position, mais que l’on m’explique! Je suis pour une politique de soins en réseaux et de coopération transfrontalière."

La mise en demeure qui sera proposée aux conseillers aubangeois a été orchestrée avec les conseils de MeJean Bourtembourg, celui qui défend les intérêts des communes opposées à ce projet d’hôpital centre-sud. Elle devrait également être prise lors de leurs prochaines séances par les communes de Messancy, d’Arlon, de Martelange, suivies peut-être par celle d’Attert.

Et dans le cas contraire? Ces communes menacent tout simplement " de se retirer de l’intercommunale à la première date utile ".

La suite lors du conseil communal le lundi 25 juillet à partir de 19h30 en l’hôtel de ville à Athus.