Les festivités du 20 juillet cherchaient sans doute à se renouveler depuis quelques années à Bastogne. Les animations dans le parc Élisabeth ne recevaient qu’un accueil mitigé. Le Pat’Carnaval a donc décidé d’innover en proposant une Pat' Light Parade, un défilé d’une vingtaine de groupes carnavalesques régionaux dans la grand-rue. De quoi retrouver l’ambiance du carnaval après deux ans d’abstinence. Les groupes ont ainsi joué le jeu en proposant des déguisements et des chars mettant à l’honneur des couleurs dans tous les sens.et même des bulles pour la première sortie du nouveau groupe carnavalesque les Noctenbulles. Et le public a également démontré qu’il avait également été sevré par cet esprit carnavalesque. Les yeux qui brillent et les grands sourires des enfants en disaient long sur leur plaisir.

Après la remontée de la grand-rue, les carnavaleux ont alors rejoint le public pour une soirée dans une sacrée ambiance. "Tout s’est vraiment bien passé si ce n’est la météo au début du cortège , se félicite David Georis, pour le Pat’Carnaval. Malgré cela, le public était présent et nous avons eu de nombreux retours positifs. Secrètement, on s’était dit que, si le soleil était de la partie, on aurait quatre à cinq mille personnes sur la place, mais on n’y croyait plus avec la pluie. C’est donc une très bonne surprise. On peut estimer qu’on a rassemblé autant de monde qu’un vendredi de carnaval d’il y a quatre ou cinq ans."

Une première réussie donc tant au niveau des organisateurs, du public que des groupes carnavalesques. De quoi déjà penser à une nouvelle édition? "Le concept de la fête sur la place sera sans doute renouvelé suivant les autorisations que l’on recevra, poursuit David Georis. Pour le cortège, on ne peut jamais dire jamais, mais on a prévu un one shot. On voulait rassembler les troupes carnavalesques qui patientaient depuis février 2020 pour faire la fête."

Et les carnavaleux ont déjà pointé les dates des 18, 19 et 20 février pour une vraie version du Pat’Carnaval.