La chapelle Saint-Roch à Herbeumont accueille une photographe ukrainien

Artiste engagé

" Mes œuvres sont une réflexion sur mon identité, sur mon expérience… Il s’agit tout d’abord de ma transformation, puis celle de la société ukrainienne." Pavlo Borshchenko est né en 1988, a grandi dans la petite ville provinciale de Sumy, en Ukraine (nord est). Détenteur d’un master en informatique, il travaille à Kiev. Il est diplômé de deux grandes écoles de photo: Viktor Maruschenko, Photo School et Bird In Flight Magazin’s School. Ses œuvres photographiques sont le reflet de ses expériences personnelles et de ses transformations intérieures. À travers son objectif, il donne voir une réflexion sur le monde qui l’entoure, sur son identité propre et sur celle du peuple ukrainien. Pavlo Borshchenko est un artiste engagé. Il utilise son art pour mettre en évidence les problèmes sociaux de la vie en Ukraine.

"Internal landscape" est à voir jusqu’au 15 août et accessible tous les jours de 10h à 18h. Une organisation d’Herbeumont Culture. Dufour Sylviane, tél 061 412879.