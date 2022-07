«Il faut arrêter les salamalecs sur Lumumba, c’est loin d’être un saint»

"Il faut arrêter les salamalecs sur Lumumba, ça me révolte, clame Monique Collard, On a sorti le tapis rouge.Puis on parle carrément de relique pour sa dent (N.D.L.R.: ce qui reste de sa dépouille). Or, une relique, ça concerne un saint.On est bien loin du compte ici! Il a aussi été responsable des violences et les meurtres commis à l’époque contre les Européens.Il ne vaut pas mieux que les autres."

Brigitte Desseille ajoute: "C’est exagéré toutes ces célébrations! Ce sont ses idées politiques qui ont amené à ces violences. Ce n’était pas l’homme bon que l’on décrit."

L’idylle et l’attentat

Monique Collard a bien connu le Congo, Il faut dire que l’octogénaire qui habite à Hompré (Vaux-sur-Sûre) y a vécu dans les années 60, partageant une histoire compliquée et meurtrière avec ce pays. Elle s’y est installée, a dû fuir à la hâte en 1964 et y a perdu son beau-père, assassiné. L’Hompréenne a une sacrée histoire.

C’est lors de l’expo 58 à Bruxelles, que la vie de Monique change.Elle y rencontre Paul, son futur mari.Ce dernier est de passage en Belgique, lui dont le père,Clovis "Édouard" Tibermont, dirige alors une entreprise de bois au Congo depuis le début des années 50, à Mambasa, dans le nord-est du pays. Son mari est d’ailleurs au Congo lorsque l’indépendance est déclarée le 30 juin 1960. " La Belgique rapatriait ses ressortissants et il est revenu ici, où on s’est mariés en fin d’année, se souvient l’octogénaire. Je suis tombée enceinte puis en janvier 1961, on parlait de retour, mais mon beau-père, qui est toujours resté là-bas car c’était son rêve, a dit que ce n’était pas le moment." Cela s’illustre rapidement avec l’assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier puis l’attentat sur l’avion du second Secrétaire général de l’ONU Dag Hammarskjöld en septembre. Sans parler des tensions qui ont grandi les mois précédents l’indépendance et que cette dernière n’a pas calmées. "Début octobre, nous sommes repartis au Congo, avec mon fils de deux mois pour y rejoindre ma belle-famille, poursuit Monique Collard. Il y avait toujours des tensions, il fallait vivre sur le qui-vive.Mais là où nous étions, nous étions bien acceptés."

La fuite, le repas sur la table

Trois ans se passent, durant lesquels un nouveau garçon vient agrandir la famille.Mais l’aventure congolaise a tourné au vinaigre: "Alors que des avions passaient régulièrement au-dessus de notre maison, nous n’en avons plus vu pendant trois semaines.Et plus rien ne passait non plus au niveau des routes.Nous avons compris que quelque chose se tramait.Puis un bon jour, on a aperçu un camion qui passait et leurs occupants nous ont dit que tous les blancs étaient massacrés.Alors que le dîner était littéralement servi à table, j’ai dit qu’il fallait s’en aller et nous sommes partis à la nuit tombante.Sauf mon beau-père, qui était convaincu qu’on ne lui ferait rien car, disait-il, il n’avait jamais eu de souci avec eux. C’était le vendredi 14 août, mon plus grand avait 3 ans et le deuxi ème 15 mois."

La famille prend la route en véhicule pour rejoindre Bunia, situé à 100 km, et son hôpital. "Nous avons mis une semaine pour y arriver, car sur le chemin, nous avons été arrêtés par des militaires, qui disaient attendre l’accord d’un chef.Cela a duré plusieurs jours et ce n’est que le vendredi, après avoir pu compter sur un contact qui nous a aidés, que la route a été rouverte." Leur malice leur a peut-être permis d’échapper au pire: "Quand on a été arrêtés sur la route, on nous a demandé si nous étions Américains, nous avons dit que oui.Des étrangers qui nous suivaien t ont dit que non et ils ont été arrêtés, les Européens étaient bien visés."

Arrivés sur place, c’est la déception qui prime, ne voyant aucun avion annoncé au départ de l’aéroport local. "Nous avons finalement pu monter dans un avion militaire, affrété par les USA, et sommes arrivés à Léopoldville, poursuit-elle. Là, je me souviens que les Américains étaient directement présents sur le tarmac pour accueillir leurs ressortissants, alors qu’il a fallu bien plus de temps à l’ambassade belge.Nous devons une fière chandelle aux Américains!" S’en suivent trois semaines délicates, dans un hôtel miteux et sans le moindre sou. "Nous avons nourri les enfants au manioc et le plus grand était malade.Nous avons vécu au crochet des institutions qui nous accueillaient puis la banque nous a fait un crédit." Alors qu’ils pensaient retourner chez eux, àMambasa, "on croyait que ce n’était qu’un mauvais moment" , Monique Collard, ses enfants, sa belle-sœur et sa belle-mère décident finalement de rentrer en Belgique en septembre. Alors qu’elle peut compter sur sa famille pour les héberger, "nous n’avions plus rien ici" , Paul est, lui, resté àLéopoldville, avec l’espoir d’un retour à la normale.Et surtout d’avoir des nouvelles de son père. Il n’en aura que plus tard, apprenant que Clovis "Édouard" Thibermont avait été arrêté par des rebelles et sa maison saccagée.Il a ensuite été réduit en "boy" et " puis abattu avant que son corps ne soit jeté dans une rivièreriche en crocodiles ", indique un document officiel. Et ce en compagnie d’autres Belges, dont Charles Desseille (voir ci-contre).

Si Monique est retournée à Léopoldville en 1965, elle ne s’y est guère attardée, revenant s’installer définitivement en Belgique (à Jambes puis Bastogne et Hompré) avec son mari et ses enfants. Si son mari est décédé voici quelques années, l’octogénaire garde un vif souvenir de ce pays, "où je ne suis jamais retournée, je n’aurais pas su".