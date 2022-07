Animations pour les enfants et ambiance musicale assurées tout au long de la journée! En un mot, la Géroublonnade reste l’événement brassicole et gourmand de l’été, aux accents gaumais.

Rappelons que le concepteur de cette animation est de Ludovic Baestlé. "À Romponcelle, il existe une foire-promenade du vin. En s’inspirant de cette idée, mais en mettant la bière à l’honneur, c’était tout indiqué de créer cette animation à Gérouville, dans les garages, les granges, sous tonnelles, confie l’auteur Ludovic. C’est la dixième année, le concept plaît et le succès va grandissant."

Animations musicales et enfantines

Cette année, après la crise sanitaire du Covid-19, les plusieurs centaines de visiteurs ont dégusté les différents breuvages houblonnés, sous un soleil torride et dans une ambiance champêtre agrémentée de groupes musicaux. De brasseur en brasseur, sillonnant les rues peu connues et combien champêtres, les groupes tels que The Nerds-Brass Band, Los Tabascos, les Shows Boulettes, la Solution ou encore la Fanfare royale L’Union de Gérouville ont créé une ambiance d’enfer.

Des jeux pour enfants étaient pris d’assaut par les têtes blondes, châteaux gonflables, grimages et bien d’autres activités s’y ajoutaient. Ce dimanche 10 juillet aura été des plus festifs à Gérouville.

Déguster son verre en se baladant en rue

Fort d’une expérience d’une décennie, les organisateurs accueillaient une dizaine de brasseries artisanales.

Il est de coutume d’inviter chaque année une brasserie artisanale, cette fois, ce sont deux pour cette édition de 2022. Retenons, la brasserie Demanez de Saint-Ode et la toute nouvelle brasserie Laubruchette de Meix-devant-Virton qui ont été mises à l’honneur. Nous avons rencontré les brasseurs de "La Clochette" d’Etalle: "Nous sommes venus en 2015 en guest et depuis notre installation à Etalle en 2016, nous sommes présents chaque année. C’est une très belle vitrine qui rassemble des brasseries artisanales."

Il est à noter qu’un verre collector a été réalisé à l’occasion de cet anniversaire. Ils étaient limités à 500 pour les 500 premières personnes contre la modique somme de 3 €, avec inscription et logo imprimés en noir avec bord doré. Ce verre permettait la dégustation des différentes bières.