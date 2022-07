Des arrosoirs consignés mis à disposition dans les cimetières d'Arlon, Stockem, Freylange et Fouches

L’échevin Didier Laforge, qui a notamment en charge les cultes et des cimetières, a fait part d’un nouveau service à la population. "Nous avons équipé nos cimetières d’arrosoirs afin d’aider nos citoyens dans l’entretien et le fleurissement des tombes et columbariums. Nous débutons par une phase test comprenant 16 arrosoirs au cimetière d’Arlon et 3 ensembles de 4, dans les cimetières des villages de Stockem, Freylange et Fouches. Le système est simple et fonctionne comme les chariots de supermarché. Il faut désormais insérer une pièce de deux euros dans un consigneur pour arroser les fleurs qui viennent garnir les tombes."

Une dame venant se recueillir sur la tombe d’un de ses poches ajoute: "Jusqu’à présent, c’était désolant de voir autour des points d’eau une variété de bidons. Un coup de vent les faisait fréquemment voler et on les retrouvait dans les allées du cimetière, désormais, il n’y aura plus de bidons qui s’envoleront de tous les côtés." L’échevin Laforge compte aussi sur le civisme des citoyens pour que personne n’emporte le bidon après avoir laissé 2€ dans la consigne.

"Dans ces 4 cimetières, il s’agit d’une période test. Si le résultat est concluant, il est envisagé d’équiper d’autres cimetières de notre entité" a conclu l’échevin Didier Laforge.

Quatre présentoirs d’arrosoirs consignés ont été placés à des endroits stratégiques: au cimetière d’Arlon: entrée rue de Diekirch: près du point d’eau situé de l’aire de dispersion et des columbariums, entrée rue du Maitrank, entrée rue du Temple: près du point "Tri des déchets" et près du point d’eau situé près de la nouvelle parcelle cinéraire.

Didier Laforge conclu: "Concrètement, il vous suffira de glisser une pièce de 2 € dans le consigneur pour débloquer votre arrosoir, de vous servir au point d’eau le plus proche de la sépulture sur laquelle vous vous rendez et de redéposer ensuite votre arrosoir à l’endroit où vous l’avez emprunté pour récupérer votre pièce."