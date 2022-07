650 festivaliers ont chéri le festival des Tilleuleries de Nassogne

Il faut dire que celui-ci avait encore fait fort, en attirant 6 compagnies professionnelles internationales, le tout dans cette ambiance conviviale qui lui est chère.

Avec tantôt Fred Teppe, un jongleur français, qui détourne les objets du quotidien de façon burlesque. Tantôt Manic Freak, des clowns acrobates argentins, qui entraînent un public très familial dans leur univers composé d’humour décalé et de numéros d’équilibristes sur une corde molle, aux sons du tango avec aussi dans la danse une marionnette.

Tantôt un duo poétique finlandais et australien, qui jongle et multiplie les acrobaties sur un fil de fer.

Tantôt encore un combat endiablé qui met aux prises deux frangins jongleurs, encouragés l’un par les spectateurs coiffés d’une casquette bleue, l’autre par le reste du public coiffé d’un chétif bleu. Et on en passe des plus belles, sur un trapèze notamment.

«On se laisse juste guider»

"Aux Tilleuleries, on se sent comme à la maison, tant c’est familier et familial , applaudit Rose. Les spectacles sont de qualité, et on peut en profiter confortablement".

Marie est-elle venue à Nassogne accompagnée de ses deux petites-filles. Elle abonde dans le même sens: "La sélection est très qualitative. Et on ne doit pas choisir les spectacles, on se laisse juste guider".

Un style inimitable, un humour un peu déjanté ou encore des cascades impressionnantes, le tout pimenté d’une touche magique de poésie et sensibilité, la recette de cette 34eédition des Tilleuleries a encore fait mouche.