100 à 150 logements pour Sibret-Sud

Depuis le début du projet, le périmètre d’étude a été revu en passant de 18 ha à 22 ha avec une réflexion qui s’est étendue jusqu’à la rue du Centre et de la Station au niveau de l’étude d’incidence. Le bureau d’étude GéoPro 3,14 a présenté les différents éléments présents dans le dossier comme le besoin de nouveaux logements à l’échéance 2033, mais aussi le renforcement de la polarité de Sibret et de son rôle au sein du territoire local, la reconnexion des deux parties du village (le nord et la N85), le développement de logements, mais aussi de services ou encore la qualité environnementale avec le lien avec le Ravel (Libramont-Bastogne). Au final, ce sont quelque 80 maisons et de 20 à 70 appartements qui devraient être construits dans des zones bien spécifiques avec la création d’espaces publics comme un parc à proximité du Ravel ou encore en cœur de village avec l’espoir d’y accueillir des commerces. Le dossier poursuivra son cours avec l’enquête publique qui devrait débuter à la fin du mois d’août et durera durant le mois de septembre.

Chèque culture et découverte

Le conseil a également voté à l’unanimité l’ensemble des autres points à l’ordre du jour.Parmi ceux-ci, citons la deuxième modification budgétaire, qui consistait à des ajustements pour pouvoir répondre à l’évolution des prix de l’énergie, ainsi que l’augmentation des coûts pour les travaux.

Dans la suite, la commune de Vaux-sur-Sûre poursuivra encore le projet de chèque culture et découverte initié l’an dernier avec les communes voisines. L’an dernier, il avait été offert à tous les jeunes de 18 à 25 ans et a touché près de 600 habitants. Cette fois, la commune se focalise sur les jeunes ayant 18 ans cette année avec 80 à 90 personnes qui pourront profiter des chèques qui leur permettront d’aller au cinéma ou aux spectacles (une valeur de 40 euros avec 4 chèques de 5 euros pour le cinéma et autant pour les spectacles).