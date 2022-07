Drame à Sainte-Marie-sur-Semois : le cycliste Daniel Van Hout laissera un énorme vide

Sur le Facebook du Cyclo Club de Habay, des centaines de messages de condoléances, de sympathie, de tristesse pleuvent. Le cycliste était très aimé au sein du club.

Les mots du président du CC Habay, Alan Jacob, témoigne du grand vide que laissera Daniel Van Hout. " La nouvelle de ce jour est tout simplement un cataclysme pour moi, et pour tout le CCH . (...)Daniel est arrivé il y’a quelque temps dans notre club, et, en peu de temps, s’est imposé comme l’un des plus francs et convivial (et l’un des plus présents!) Toujours le mot pour encourager, le mot qui "piquait" parfois mais tout en restant jovial. Un bon vivant, qui aimait le CCH comme s’il l’avait lui même fondé. Il était si fier, au fur et à mesure de l’année, de tenir le rythme du groupe A, lui qui pensait cela impossible. Et pour finir, avec sa petite chouffe avec nous… On avait appris à vivre avec toi, il faudra (difficilement) faire le contraire… Courage à ton épouse, tes enfants, nous serons là pour eux Daniel, crois-moi! De notre côté, on va continuer à faire ce que tu aimais: rouler et prendre l’apéro entre amis."

Sensibiliser aux cyclistes

Si les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées, Alan Jacob tient à sensibiliser les conducteurs à redoubler de prudence sur les routes. "Nous ne polémiquerons en aucun cas sur les circonstances, et nous laissons la police faire son travail. Néanmoins, il est bon de rappeler, que même si parfois les automobilistes pestent sur les cyclistes (et oui parfois certains roulent mal, comme des voitures!), il y a une différence fondamentale: une voiture touchée par un vélo, ne provoquera pas le décès de l’automobiliste. L’inverse n’est pas du tout vrai… Alors parfois, au lieu de risquer une vie, quelques secondes supplémentaires d’attente ne seront pas dramatiques, et un dépassement en toute sécurité pourra se faire. Avec souvent, un signe sympa de la main entre les deux parties… Pour cette fois, une vie s’est envolée, espérons que cela fasse prendre une certaine forme de conscience à certains…"

Ce dimanche, à 09h30, au départ de la place a Habay, le CC de Habay se rendra en cortège à vélo sur les lieux de l’accident pour lui rendre hommage. Les membres d’autres clubs sont les bienvenues, "Ensuite, comme il l’aurait souhaité, nous irons prendre un apéro", conclut tristement Alan Jacob, et de finir: "Salut Dan, ton "ben t’en a une de gueule" résonnera encore longtemps dans ma tête et celle de Marie…"