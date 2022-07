Travaux d’électricité au RUS Étalle

Cette convention prévoyait que, si après 3 ans, aucune promesse ferme n’était obtenue, un plan B serait activé. Entre-temps, il est devenu indispensable de remettre les installations électriques en ordre et en conformité. Le club a sollicité trois entreprises afin d’obtenir des devis et c’est l’entreprise Teclise qui a été retenue pour un montant de 39407€, HTVA La proposition de prendre en charge l’intégralité de ces travaux passe à l’unanimité.

Permanence citoyenne

"Ma question concerne la permanence citoyenne organisée le 9 juillet dernier pour le remplissage des formalités pour l’obtention de la prime mazout. Si la démarche d’organiser une aide administrative à la population est louable il me semble que sur le fond, il y a différentes choses qui me posent réellement question et vont, à ma lecture, à l’encontre du RGPD et des principes constitutionnels suivants: la neutralité des bâtiments publics, la non-discrimination, l’égalité de traitement pour tous les citoyens" , cite Lieve Van Buggenhout. Afin de pouvoir s’inscrire à cette permanence, les personnes étaient invitées à se rendre sur le site internet au nom de l’échevine PS Luxembourg, site externe à la Commune, ou de le faire par téléphone en dehors de l’administration communale.

La réponse de la première échevine, Mélissa Hanus, ne s’est pas fait attendre: "Cela n’a finalement pas été organisé dans les locaux communaux car la communication n’avait pas été faite via les canaux officiels. Une réflexion est en cours pour des outils de communications. Le site “Betterstreet” va être testé en interne" . Affaire à suivre.