Du lundi 8 août au vendredi 12 août:

– La N83/Route d’Etalle sera fermée dans les deux sens de circulation entre le carrefour formé avec la chaussée Romaine à Fouches et la carrière de Sampont.

– Les usagers circulant sur la N83 seront déviés via la N87 et l’E411/A4 via les échangeurs n°29 "Habay" et n°30 Fouches".

– Toutes les informations relatives aux lignes de bus empruntant ce tronçon sont à retrouver sur www.letec.be .

– Du vendredi 12 août au jeudi 18 août, les dernières opérations portant sur la réalisation des marquages et la remise à niveau des trapillons impacteront ponctuellement la circulation sur ce tronçon.

Ce chantier représente un budget de près de près de€342500 HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage.