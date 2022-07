Libramont : il y avait foule au lac, ce mardi

Malgré la canicule, l’eau n’est cependant pas très chaude. "Tant mieux, ça rafraîchit souligne Pol-François. L’eau est bonne pour bouger et nager; c’est vrai qu’elle est froide si on reste inactif".

Une qualité d’eau excellente

Parmi les nombreuses personnes présentes cet après-midi, de nombreux mouvements de jeunesse. "Nous sommes en camp dans la région de Libramont, souligne un moniteur venu de Louvain. C’est la première fois que nous venons ici et c’est vraiment très agréable. Les enfants peuvent profiter et surtout se rafraîchir avec ce temps très chaud". Le bassin d’eau de Libramont est encore méconnu bien qu’il existe depuis de nombreuses années. Durant l’été, il est accessible du 15 juillet au 15 septembre. Son accès y est gratuit et de nombreux coins de pelouse agrémentent l’endroit. Bien qu’assez profond, la baignade n’est pas soumise à la surveillance d’un maître-nageur. L’eau de l’étang est d’excellente qualité, prouvée par les tests annuels de la Région. On imagine que si le beau temps se poursuit, le site libramontois sera encore pris d’assaut par de nombreuses personnes en quête de rafraîchissement. De quoi ravir les enfants mais aussi les plus grands.