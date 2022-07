Le pavillon bleu flotte sur le lac de Conchibois à Saint-Léger

Ce mardi après-midi, sur les pelouses du lac de Conchibois le thermomètre a flirté avec les 40 °. " L’eau a eu le temps de bien chauffer, elle est excellente " explique Alex Persoon, l’un des deux maîtres-nageurs qui assure la sécurité des vacanciers. Partout, aux abords, sur les pontons, sous les arbres, jeunes et familles avec enfants se prélassent à défaut de plonger se rafraîchir ou de se divertir avec des jeux. Chaque jour, ils sont entre 200 et 300 à se rassembler autour de ce seul point d’eau de Wallonie à disposer du label Pavillon bleu, conféré par la Région Wallonne grâce une eau de source de qualité testée tous les 15 jours ainsi qu’à une série d’actions environnementales, de propreté et d’animations visant la gestion de l’environnement. Une confiance renouvelée depuis 11 ans sans interruption.