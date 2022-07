Jessica Mayon dépose un recours sur la fusion Bastogne - Bertogne et sur des irrégularités au conseil

Elle a ainsi remis un document d’une dizaine de pages (et une cinquantaine de pages d’annexes), reprenant ce qu’elle estime être des irrégularités dans la procédure de fusion.La libérale explique que si les élus ont voté la fusion le 30 juin, l’arrêté du gouvernement cadrant la fusion voté le 17 juin n’était pas encore publié au moniteur belge à ce moment-là.Et qu’un dernier décret est passé le 13 juillet.Selon elle, tout le cadre légal n’était donc pas là.

Jessica Mayon assure ne pas être contre la fusion, mais veut que la procédure, la première en Wallonie, respecte le cadre légal.

"Si l’idée de la démarche peut être considérée comme un moment historique (politiquement), la mise en place et la réalisation administrative de cette première fusion vont logiquement et politiquement être considérées comme une référence pour toute future initiative (fusion entre communes) en la matière. Elle se doit donc d’être irréprochable. Force est de constater, à la simple lecture des faits empiriques que je vous expose dans mon recours, que cela n’est absolument pas le cas dans la conduite de ce dossier par le Bourgmestre de Bastogne" , précise-t-elle dans le recours, selon Tv Lux.

L’élue bastognarde a été plus loin, analysant toutes les décisions de la majorité depuis le début de cette législature.Elle a listé toute une série de vices au code de la démocratie locale et de la décentralisation. Selon elle, à ce niveau, ce sont des actes délibérés. Elle indique dans son document: "Les manquements au code de la démocratie locale et de la décentralisation sont répétitifs et constants dans le chef du bourgmestre de Bastogne. Devant une telle répétition de faits, il ne faut plus parler de manquements, d’oublis, mais bien d’actes délibérés. Cela justifie, dans mon chef, le recours que je présente à votre haute autorité" .

Les faits relevés par Jessica Mayon, ce sont surtout des documents qui n’ont pas été transmis à temps aux élus, et des décisions qui n’auraient pas dû passer en huis clos.Ainsi qu’une utilisation trop fréquente des points en urgence. Elle rprend l’article L1122-24, qui précise qu’"aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger".Selon Jessica Mayon, depuis le début de la législature en décembre 2018, sur 43 conseils communaux, 17 ont vu un ou des points ajoutés en urgence. Une fréquence aussi élevée qui ne se justifie pas pour la libérale.

Le recours va passer entre les mains de l’administration wallonne, qui rendra un avis au ministre.Ce dernier décidera ensuite ce qu’il y a lieu de faire, sur le dossier de la fusion, ainsi que sur les irrégularités relevées.