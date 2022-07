Feux d’artifice: des règles différentes dans les communes luxembourgeoises

Feux «à bruit contenu»

Certaines communes n’autorisent que les feux d’artifice dits "à bruit contenu", qui sont plus silencieux et donc plus respectueux du bien-être animal, quand on sait que le principal problème à ce niveau-là est d’ordre sonore. L’alternative du feu à bruit contenu réduit le niveau sonore et donc l’impact sur les animaux: ils sont compris entre 60-80dB, là où un feu d’artifice classique peut monter à 150 dB, voire plus. Entre décibels (bruit d’une conversation) et 80dB (bruit de circulation), le bruit est alors considéré comme supportable à fatiguant. Nettement mieux que les 150dB, voire plus, d’un feu d’artifice classique, qui dépasse le bruit au décollage d’un avion.

Cette mesure est une avancée notable pour le bien-être animal, sans pour autant tirer un trait sur l’aspect festif et traditionnel auquel tient une partie des citoyens.

Pour les communes autorisant encore les feux d’artifice classiques, pour certaines la réflexion est là, d’autres pas.Il est indéniable que le débat devra revenir sur la table pour le bien-être des nombreux animaux domestiques, d’élevage et sauvages de notre verte province.

Mais qu’en est-il chez nous? Petit tour d’horizon dans quelques communes.