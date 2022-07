Fête nationale à Hannut: une tradition de plus de 70 ans

Les premières années, il s’agissait d’un cortège à la fois patriotique, commercial et folklorique. Le concept a ensuite évolué progressivement vers la formule d’un cortège exclusivement folklorique. "Même si l’objectif est toujours de faire naître un sentiment d’identité commun à tous les citoyens et visiteurs présents, ajoute le Hannutois de 34 ans. Notre envie est toujours de faire rayonner Hannut et aussi notre histoire.Nous aurons des moments en matinée qui seront consacrés au souvenir. Notre slogan est “Hannut, la Belge” justement parce que derrière notre folklore, il y a aussi la volonté de transmettre un message d’unité." À l’origine, les anciens combattants animaient la journée et défilaient dans les rues en commémoration, d’où le choix de la date de la fête nationale. "Petit à petit, d’autres citoyens et comité sont venus se greffer à l’événement et d’autres fonctions ont gonflé les rangs du cortège, comme par exemple les policiers, les pompiers ou les associations locales, détaille Thomas Goyen. Ils ont dû ensuite faire appel à de l’aide extérieure, en l’occurrence le Syndicat d’initiative de Hannut, devenu, par la suite, Hannut Tourisme Promotion. Le cortège est aujourd’hui le plus ancien événement de notre folklore encore en activité."

27 chars et des nouveautés

Avec une composition totale de 27 comités et groupements carnavalesques et folkloriques, il y aura de quoi en mettre plein les yeux aux milliers de spectateurs attendus spécialement pour l’occasion. Une petite trentaine de chars parcourra la ville avec les macrales, les géants, des gilles et autres fanfares. « Plusieurs groupes ne viendront plus car ils ont disparu en raison de la pandémie, regrette l’organisateur hannutois. Pour agrémenter le cortège et proposer une belle reprise après deux ans, nous avons reçu des aides financières, notamment de la Ville de Hannut et de nos partenaires, afin d’avoir des groupes supplémentaires. C’est aussi l’occasion de faire découvrir toutes les traditions et tout le folklore d’autres régions. Nous aurons par exemple les gilles de Nivelles qui ont décidé de revenir à Hannut, après une précédente participation couronnée de succès auprès du public, pour nous faire découvrir leur folklore. " On notera également la présence, pour la première fois, des géants du Meyboom de Bruxelles, des Poepedroegers, les joueurs de cornemuse et plus de 50 artistes venus de Belgique et de France en arlequins. Un moment festif qui fera la part belle au monde animal avec les Chats géants, les Ours d’Andenne, la Fiesta Savana ou encore Dream Océan (animaux gonflables). Le cortège marquera ainsi le point d’orgue des festivités du 21 juillet et de ce retour à la normale. Un moment qui se partage en famille, entre amis mais aussi et surtout entre Belges.