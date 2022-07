Compte communal et du CPAS d’Étalle: un bel avenir

Au 31 décembre 2021, la Commune d’Etalle présente: un boni d’exploitation de 1924570 €, un mali exceptionnel de 106994 € (correspondant principalement aux mouvements des fonds de réserves), soit un boni global de l’exercice de 2031564 €.

"Dans l’absolu, la capacité financière de la commune d’Étalle a permis de traverser la crise sanitaire sans en ressentir réellement ses effets. Elle permet également d’aborder la gestion à court et moyen terme avec une certaine sérénité malgré l’impact négatif sur les finances communales que va indéniablement engendrer l’inflation actuelle. Un résultat dans la même lignée que ceux des exercices précédents tout en alimentant des provisions en conséquence. Des provisions qui permettront de “neutraliser” différentes charges budgétaires futures pouvant impacter durement un exercice comptable pour ainsi garder une certaine stabilité budgétaire. Un résultat qui permettra de nouveau d’alimenter le fonds de réserve extraordinaire en conséquence. Un fonds de réserve extraordinaire important qui va pouvoir permettre d’autofinancer des investissements de grande ampleur tout en limitant le recours à l’emprunt", conclut le directeur financier. Le budget extraordinaire est équilibré au montant de 15244341 €.

«Félicitons-les»

Avec une intervention communale fixée à 400000 €, le CPAS d’Étalle se rapproche sensiblement d’une intervention "vérité" dans l’optique d’équilibrer les comptes.

Quelque peu surévaluée jusqu’en 2017 avec ce même montant de 400000 €, elle a permis cette année de remédier aux augmentations en matière de RIS, de financer la continuité du service jeunesse ainsi que l’augmentation de la nouvelle intervention fixée dans le cadre des repas à domicile et ce, au cours d’une nouvelle période bouleversée dans son fonctionnement par la crise sanitaire.

Bien que son montant ait dû être augmenté de 50000 € par rapport aux années 2018 à 2020, on constate une certaine stabilité et maîtrise des dépenses via les chiffres pris dans leur globalité.

En effet, malgré des dépenses incompressibles d’années en années, on retrouve un montant d’intervention communale identique à celui de 2017. Une dotation stable et qui pourrait le rester à moyen terme au vu des fonds de réserves et provisions constitués antérieurement et qui pourront être bien utiles pour faire face à cette période marquée par les diverses crises (sanitaire, conflit, énergétique…).

Laurent Maillen, président du CPAS, ajoute: "Le personnel est au bout du rouleau avec la crise ukrainienne. Il faut les ménager si on veut en sortir, 50 personnes vivent sur la commune. C’est un gros travail à fournir, on ne se rend pas compte. Félicitons-les."